На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

ХАБАРОВСК, 20 авг — РИА Новости. Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Исследовано около 100 метров подземелья. В ходе раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды", — говорится в сообщении.

В экспедиции принимают участие около 100 человек — ученые, военнослужащие, юнармейцы. Они проводят исследования на островах Итуруп и Уруп.

В заливе Касатка они обнаружили затонувшую деревянную японскую шхуну постройки 1930-1940-х годов. Она лежит в 60-80 метрах от берега, и во время отлива часть остова появляется из воды. Ее также планируется исследовать.

Ранее ученые Русского географического общества нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой. Одно из них довольно хорошо сохранилось, второе находится в разобранном виде.