Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T11:31Z
https://ria.ru/20190820/1557655632.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/102538/63/1025386387_15:0:2984:1670_1036x0_80_0_0_0fb700a6968b4d033334aa116b416cd6.jpg
РИА Новости

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

04:33 20.08.2019 (обновлено: 11:31 20.08.2019)
106749
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Виды острова Итуруп. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 авг — РИА Новости. Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Исследовано около 100 метров подземелья. В ходе раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды", — говорится в сообщении.

Итуруп
13 августа, 03:26РИА Новости
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
В экспедиции принимают участие около 100 человек — ученые, военнослужащие, юнармейцы. Они проводят исследования на островах Итуруп и Уруп.
В заливе Касатка они обнаружили затонувшую деревянную японскую шхуну постройки 1930-1940-х годов. Она лежит в 60-80 метрах от берега, и во время отлива часть остова появляется из воды. Ее также планируется исследовать.
Ранее ученые Русского географического общества нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой. Одно из них довольно хорошо сохранилось, второе находится в разобранном виде.
С 18 августа по 1 сентября 1945 года на островах Курильской гряды проходила Курильская десантная операция. Против японских войск сражались войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии. Операция началась с высадки на острове Шумшу, а к 1 сентября сопротивление японских войск, превосходивших советский десант в силах и средствах, было сломлено на всех Курилах.
Встреча представителей России и Японии по вопросам развития совместного туризма
16 августа, 20:37Туризм
Россия и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах
626162761616
Обсудить 13
ИтурупКурильские островаОбщество
Популярные комментарии
Уважаемые СМИ России! Эти острова принадлежат нам. Будьте любезны называть их по-русски. Остов Юрий, остров Сторожевой, но никак на итуруп!! или мы уже продали эти острова японцам!?
20 августа, 14:51
Владимир Из БССР
1100003
Рекомендуем
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
РИА
Новости
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния