Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом

Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователи Reddit пришли в восторг от фотографии удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.

Из-за зеркала, увеличивающего отражение животного, кажется, будто голова кошки больше, чем есть на самом деле.

Некоторые комментаторы предположили, что кошка испугалась собственного вида. Другие пользователи не исключили, что ошарашенный взгляд питомца вызван поведением фотографа.

Cat seeing reflection in magnifying mirror pic.twitter.com/aeKFb6u8GB — 41 Strange (@41Strange) 17 августа 2019 г.