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РИА Новости

Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом

04:26 20.08.2019 (обновлено: 11:32 20.08.2019)
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© Фото : Reddit / u/despisesunriseФотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
© Фото : Reddit / u/despisesunrise
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователи Reddit пришли в восторг от фотографии удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Из-за зеркала, увеличивающего отражение животного, кажется, будто голова кошки больше, чем есть на самом деле.
Некоторые комментаторы предположили, что кошка испугалась собственного вида. Другие пользователи не исключили, что ошарашенный взгляд питомца вызван поведением фотографа.
Между тем многие посчитали, что это одно из самых смешных фото кошек, которое они когда-либо видели.
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Aleksei Zaharov
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