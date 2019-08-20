Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров

ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска во вторник утром достиг отметки "опасное явление" в шесть метров, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
"По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08.00 (1.00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 сантиметров и составил 600 сантиметров, достигнув отметки опасного явления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за обильных дождей в Хабаровске остаются подтоплены 156 приусадебных участков, 7 огородов, порядка 1,7 тысячи дачных участков на островной части города. Ливневыми водами подтоплены участки дорог по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова – Тимирязева, Ямская, Живописная, переулок Заречный.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков.