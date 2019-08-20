Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров

"По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска. На 08.00 (1.00 мск) 20 августа 2019 года уровень воды поднялся на 5 сантиметров и составил 600 сантиметров, достигнув отметки опасного явления", - говорится в сообщении.