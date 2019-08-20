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РИА Новости
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию, сообщили СМИ

04:17 20.08.2019 (обновлено: 10:18 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМарк Захаров на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Марк Захаров на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Советского и российского режиссера театра и кино, народного артиста СССР Марка Захарова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что 85-летний худрук театра "Ленком" находится в реанимации. По предварительным данным, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
13 октября 2018, 05:20РИА Новости
Биография Марка Захарова
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").
Среди самых успешных работ режиссера спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".
Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
Сбор труппы театра Ленком
13 октября 2013, 10:15РИА Новости
Властелин "Ленкома" Марк Захаров13 октября Марку Захарову исполняется 80 лет, и ровно половину из них он возглавляет "Ленком". Театр, который достался Марку Захарову на грани развала, режиссер сделал одним из самых популярных в столице. Захаров и сегодня хранит его традиции: "Театр жив и так будет всегда".
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КультураЛенкомМарк ЗахаровРоссия
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