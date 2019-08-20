Уровень воды в подтопленных районах Уссурийска упал за ночь

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Уровень воды в подтопленных районах Уссурийска в Приморье упал за ночь почти на полметра, сообщили РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа (УГО).

"Вода в подтопленных районах города упала за ночь почти на полметра, в реках Уссурийского городского округа вода тоже идет на спад: в Раздольной за 12 часов уровень воды снизился на 56 сантиметров, в Комаровке и Раковке – на 70 сантиметров. Вода уходит с улицы Вейса и Лазо. В районе Пушкинского моста спад воды составил 40 сантиметров", - сообщил представитель местной администрации.

При общем снижении показатели уровня воды в местных реках по-прежнему превышают нормативы. Уровень реки Раздольная на 8.00 местного времени (01.00 по мск) составляет 804 сантиметров (превышение выхода на пойму на 253 сантиметра), реки Комаровка – Раковка – 559 сантиметров (превышение выхода на пойму 250 сантиметров), еще пять рек УГО вышли на пойму.

В Уссурийске непростая ситуация сохраняется на улицах Виноградной, Васильковой, в переулке Степном и в поселке Загородном. Нет проезда со стороны Уссурийска на Краснояровскую территорию. В районе Солдатского озера выставлен пост ОМВД, дежурит плавающий транспортер.

"В зонах подтопления находится 107 домов, из них 21 дом – в селах, 86 – в Уссурийске. Подтоплено 215 придомовых территорий, 3500 сельскохозяйственных угодий. От жителей Уссурийского городского округа продолжают поступать заявления на оценку ущерба от паводка. Всего по данным на 16.00 19 августа поступило 71 обращение, из них из города – 28, из села – 43", - рассказали в администрации.

Ежедневно количество комиссий по оценке ущерба увеличивается. Во вторник, 20 августа, их уже будет работать в округе 10, в том числе в Уссурийске – пять, в Алексей-Никольском – две, в Пуциловке – две и в Новоникольском – одна. Всего будет обследовано 53 адреса. В пунктах временного содержания (ПВР) остаются еще 15 человек, из них пятеро детей.