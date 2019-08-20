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РИА Новости

СМИ: Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства

04:08 20.08.2019 (обновлено: 13:24 20.08.2019)
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© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, сообщает издание New York Post со ссылкой на документы суда.
По сведениям газеты, Эпштейн оставил состояние почти в 600 миллионов долларов. Эти средства будут храниться в трастовом фонде. "Что необычно, так это дата, тот факт, что все это было сделано всего за несколько дней до его смерти", — приводит издание слова одного из источников.
Отмечается, что при подписании документа присутствовал один из адвокатов мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка.
Джеффри Эпштейн покончил с собой в ночь на 10 августа в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене. В социальных сетях и СМИ активно обсуждалось, как надзиратели допустили, чтобы он смог совершить суицид. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория о том, что к смерти Эпштейна мог быть причастен бывший президент Билл Клинтон, а в ответ на критику заявил, что лишь добивается полного расследования. Тем не менее, как сообщали СМИ, вскрытие Эпштейна подтвердило, что он действительно совершил суицид.
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Финансиста обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек. Как утверждало обвинение, с 2002 по 2005 год он вступил в сексуальные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Сообщается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Вину Эпштейн не признал. По обвинению в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации ему грозило до 40 лет тюрьмы.
Здание исправительного центра в Нью-Йорке, в котором содержался финансист Джеффри Эпштейн
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