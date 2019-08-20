СМИ: Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, сообщает издание Американский финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, сообщает издание New York Post со ссылкой на документы суда.

По сведениям газеты, Эпштейн оставил состояние почти в 600 миллионов долларов. Эти средства будут храниться в трастовом фонде. "Что необычно, так это дата, тот факт, что все это было сделано всего за несколько дней до его смерти", — приводит издание слова одного из источников.

Отмечается, что при подписании документа присутствовал один из адвокатов мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка.

Джеффри Эпштейн покончил с собой в ночь на 10 августа в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене. В социальных сетях и СМИ активно обсуждалось, как надзиратели допустили, чтобы он смог совершить суицид. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория о том, что к смерти Эпштейна мог быть причастен бывший президент Билл Клинтон, а в ответ на критику заявил, что лишь добивается полного расследования. Тем не менее, как сообщали СМИ, вскрытие Эпштейна подтвердило, что он действительно совершил суицид.

Финансиста обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек. Как утверждало обвинение, с 2002 по 2005 год он вступил в сексуальные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Сообщается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.