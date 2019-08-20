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РИА Новости

Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%

04:06 20.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродавцы в мясном отделе
Продавцы в мясном отделе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Продавцы в мясном отделе. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.
"Я ожидаю, что в ближайшие три-четыре года прирост объема производства продолжится – на 4-5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен. Среднесложившиеся годовые оптовые цены в этом году будут ниже прошлогодних минимумов - сейчас на 5%, а к концу года, возможно, на 10%", - сказал Ковалев.
По его словам, ценовой пик конца июля - начала августа уже пройден: оптовые цены начали снижаться, но на рознице такая ситуация отражается с лагом в три-четыре месяца. "Между тем, снижение оптовых цен прекращает давление на розничные цены, поэтому продавцы сейчас делают все больше акций и скидок по такой продукции", - добавил он.
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По данным НСС, за первое полугодие объем производства свинины в РФ в живом весе вырос на 4,1%, до 2,33 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленного производства в 2018 году (без учета личных хозяйств) составил 3,19 миллиона тонн, год назад - 2,96 миллиона тонн.
Ковалев также обратил внимание, что объем экспорта свинины из РФ растет последние несколько лет: если в 2013 году он составлял около 9 тысяч тонн, то в 2018 году - превысил 84 тысячи тонн. Объем импорта, напротив, снизился – с 1,2 миллиона тонн с 2013 году до всего 86 тысяч тонн в 2018 году – при объеме тарифных квот в рамках доктрины продовольственной безопасности 430 тысяч тонн. "Это и есть реальное импортозамещение, самое главное в том, что мы вышли на нулевой баланс по экспорту и импорту", - сказал глава НСС. Он добавил, что достижение самообеспеченности вкупе с продолжением роста производства теоретически может привести к обвалу оптовых цен, но ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Китае позволяет прогнозировать планомерное снижение.
Снижение оптовых цен на свинину опосредованно повлияет и на стоимость другой мясной продукции. "Непосредственной зависимости нет, тем более что мы все-таки говорим о планомерном снижении оптовых цен, в пределах 5-10%. Но это как минимум дефляция в нашем сегменте, что, безусловно, повлияет и на стоимость, например, куриного мяса", - сказал глава НСС.
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