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РИА Новости

Эксперт оценил влияние АЧС в Китае на мировые цены на свинину

04:02 20.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиньи в стойле. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Китае является по своим масштабам беспрецедентным событием, которое будет поддерживать рост цен на свинину на мировом рынке, но влияние на российский рынок пока не будет ощутимым, заявил РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.
"Вспышка АЧС в Китае год назад – действительно беспрецедентное событие. Китай и Юго-Восточная Азия (ЮВА) обеспечивают 60% мирового производства и потребления свинины, и потому оказывают влияние на весь мясной рынок", - сказал Ковалев, обратив внимание, что со второй половины года мировые цены на свинину уже выросли на 30-40%.
Учитывая плотность размещения свиней в Китае, доминирование мелких фермерских хозяйств (более 50%) и широкое распространение вируса - болезнью затронуты все провинции Китая, искоренение АЧС в ближайшем будущем маловероятно, добавил он. Базовый сценарий НСС - снижение производства свинины в Китае в 2019 году на 25-35%, поголовья свиней - на 30-40%.
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"Китай по-прежнему будет импортировать огромное количество свинины: сейчас этот объем составляет порядка 2 миллионов тонн, а в ближайшие годы он возрастет, вероятно, до 3,5-4 миллионов тонн, оказывая влияние на весь мировой рынок цен", - уверен Ковалев.
"На России эта ситуация пока не сказывается, в том числе и потому, что объем импорта небольшой, а на экспорт мы не вышли в больших объемах", - добавил он. По оценке НСС, объем экспорта свинины из РФ в 2018 году составил 84 тысячи тонн, объем импорта - 86 тысяч тонн, общее производство свинины в РФ по итогам года - 3,71 миллиона тонн.
"Страны ЮВА - основные потребители свинины, - для российского экспорта пока закрыты. В частности, Китай не хочет у нас покупать, опасаясь АЧС. Но из-за масштабов распространения - это заболевание присутствует не менее, чем в 10 странах Евросоюза, во всех странах ЮВА - закрывать страну целиком нельзя, и необходима регионализация. Медленно, но мы продвигаемся вперед", - сказал Ковалев, назвав ситуацию с открытием рынка Китая одним из вызовов для отечественного свиноводства.
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