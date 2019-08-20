Трамп выложил в твиттере коллаж с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Гренландия не продается: Трампа окончательно разочаровали датские партнеры Датский премьер Метте Фредериксен назвала идею президента США купить Гренландию полным абсурдом. Трамп же, в свою очередь, уже пообещал в шутку не строить небоскреб Trump Tower на острове. Так будет ли сделка?