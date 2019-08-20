Трамп выложил в твиттере коллаж с небоскребом Trump Tower в Гренландии

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Дональд Трамп опубликовал шуточный фотоколлаж, на котором посреди одноэтажных домов на фоне гренландского пейзажа возвышается небоскреб с надписью Trump.
Запись появилась после публикаций СМИ о том, что Трамп хочет купить Гренландию, в частности, для расширения американского военного присутствия в Арктике. Позднее глава государства подтвердил журналистам, что "стратегически" интересовался возможностью покупки острова.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.
Власти Дании, комментируя заявления Трампа, выразили надежду, что он пошутил, поскольку сама идея продажи Гренландии абсурдна.
Вчера, 10:58Акценты - Радио SputnikГренландия не продается: Трампа окончательно разочаровали датские партнерыДатский премьер Метте Фредериксен назвала идею президента США купить Гренландию полным абсурдом. Трамп же, в свою очередь, уже пообещал в шутку не строить небоскреб Trump Tower на острове. Так будет ли сделка?