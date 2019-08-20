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РИА Новости

Трамп выложил в твиттере коллаж с небоскребом Trump Tower в Гренландии

03:51 20.08.2019 (обновлено: 12:47 20.08.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Дональд Трамп опубликовал шуточный фотоколлаж, на котором посреди одноэтажных домов на фоне гренландского пейзажа возвышается небоскреб с надписью Trump.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии", — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Запись появилась после публикаций СМИ о том, что Трамп хочет купить Гренландию, в частности, для расширения американского военного присутствия в Арктике. Позднее глава государства подтвердил журналистам, что "стратегически" интересовался возможностью покупки острова.
Власти Дании, комментируя заявления Трампа, выразили надежду, что он пошутил, поскольку сама идея продажи Гренландии абсурдна.
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Дональд ТрампСШАГренландияВ мире
Популярные комментарии
Это - не коллаж. Это желание показать, кто в доме хозяин.
20 августа, 05:08
Аглая Аглая
1000002
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