В США сняли на видео "миграцию" надувных матрасов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Миграция" матрасов во время бури в американском штате Колорадо попала на видео. Оно опубликовано ютьюб-каналом ViralHog.
Инцидент произошел 17 августа. По словам автора ролика, местные жители планировали посмотреть кино под открытым небом, однако их планам помешал сильный ветер.
На кадрах видно, что десятки надувных матрасов, перекатываясь и переворачиваясь, потоком двигаются в одну сторону, несмотря на попытки хозяев остановить их.
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