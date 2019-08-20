В США сняли на видео "миграцию" надувных матрасов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Миграция" матрасов во время бури в американском штате Колорадо попала на видео. Оно опубликовано ютьюб-каналом ViralHog.

Инцидент произошел 17 августа. По словам автора ролика, местные жители планировали посмотреть кино под открытым небом, однако их планам помешал сильный ветер.