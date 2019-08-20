Россияне впервые стали реже брать микрозаймы, показало исследование

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО), следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Например, если в первом квартале 2016 года россияне взяли 1,536 миллиона займов и постепенно наращивали их до 4,773 миллиона по итогам первого квартала 2019 года, то во втором квартале этот тренд переломлен - выдачи сократились на 15,3%, до 4,044 штук.

"Выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось", - говорится в исследовании.

Авторы исследования связывают это с мерами ЦБ РФ, отказами микрофинансовых организаций от выдач займов до зарплаты и прекращением перетока клиентов из банковского сектора.

"Если на протяжении последних пяти лет, доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства", - отмечают аналитики.