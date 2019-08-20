Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T03:48Z
https://ria.ru/20190820/1557655267.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150830/62/1508306217_0:223:4272:2626_1036x0_80_0_0_8cbcf2d576d8f8712fc006271b8c3880.jpg
РИА Новости

Россияне впервые стали реже брать микрозаймы, показало исследование

03:48 20.08.2019
304
© Семейный архив автораПункты выдачи микрозаймов
Пункты выдачи микрозаймов
© Семейный архив автора
Пункты выдачи микрозаймов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО), следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Например, если в первом квартале 2016 года россияне взяли 1,536 миллиона займов и постепенно наращивали их до 4,773 миллиона по итогам первого квартала 2019 года, то во втором квартале этот тренд переломлен - выдачи сократились на 15,3%, до 4,044 штук.
"Выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось", - говорится в исследовании.
Авторы исследования связывают это с мерами ЦБ РФ, отказами микрофинансовых организаций от выдач займов до зарплаты и прекращением перетока клиентов из банковского сектора.
"Если на протяжении последних пяти лет, доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства", - отмечают аналитики.
По их словам, при сохранении подобного тренда сегмент МФО претерпит существенные изменения.
Оъявления о быстрых займах
13 августа, 13:42РИА Новости
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
501000
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Стенд компании Дом. РФ на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Россияне не боятся замены людей на рабочих местах роботами, показал опрос
РИА
Новости
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Россельхознадзор прокомментировал масштаб эпидемии АЧС в мире
Автомобиль инкассаторов Сбербанка
В Росгвардии хотят дать охране и инкассаторам Сбербанка право задерживать
Продавцы в мясном отделе
Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%
Лента
новостей
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии
Глава штаба Геннадия Гудкова подала заявление на митинг в Москве 31 августа
Открытие выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Выторговать безопасность у агрессора невозможно, заявил Нарышкин
Посольство РФ в Греческой Республике
Российские дипломаты выясняют детали крушения вертолета в Греции
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
СК попросил оставить топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав хочет создать регистр получающих медицинское образование
Деньги
Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Власти Украины хотят сделать СМИ "ручными", заявил Медведчук
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР не получала уведомлений из Киева о деле против нее
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова: срок ожидания пациентами первичной помощи соответствует нормам
Вид на Каракас
Россия предостерегла США от попыток установить блокаду Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния