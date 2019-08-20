Врачи назвали способ предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже у женщин с талией менее 80 сантиметров и у мужчин менее 94, снизить риск развития инфаркта или инсульта поможет также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов каждый день, а также 30-минутная умеренная физическая активность, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.

"Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин", - говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний следует отказаться от курения, потреблять 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, не менее 30 минут в день заниматься умеренной физической активностью, а также есть не более 5 граммов соли в сутки, отмечается в рекомендациях.

Как следует из материалов, до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления. Повышенное давление грозит развитием инсульта и инфаркта, отмечается в сообщении.