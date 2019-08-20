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РИА Новости

Врачи назвали способ предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

03:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Коридор в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже у женщин с талией менее 80 сантиметров и у мужчин менее 94, снизить риск развития инфаркта или инсульта поможет также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов каждый день, а также 30-минутная умеренная физическая активность, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.
"Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин", - говорится в сообщении.
Кроме того, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний следует отказаться от курения, потреблять 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, не менее 30 минут в день заниматься умеренной физической активностью, а также есть не более 5 граммов соли в сутки, отмечается в рекомендациях.
Как следует из материалов, до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления. Повышенное давление грозит развитием инсульта и инфаркта, отмечается в сообщении.
Ранее в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роспотребнадзора Попова заявила, что ведомство в рамках работы над повышением качества питания в России внимательно изучает опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни. В качестве примера борьбы с ожирением она привела опыт Японии, где измеряют талию гражданам старше 40 лет, а также опыт Новой Зеландии, где для получения гражданства требуется справка с индексом массы тела. При этом ряд СМИ исказил смысл слов Поповой и заявил, что в России начнут измерять талии.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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