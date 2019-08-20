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РИА Новости

Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России

03:25 20.08.2019 (обновлено: 17:54 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным выразил уверенность в европейском будущем России.
Накануне в форте Брегансон на юге Франции прошли переговоры Путина и Макрона. Они продолжались более 3,5 часа. Основная часть встречи прошла в закрытом для прессы режиме.

"Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", — написал Макрон в твиттере.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсудил с Путиным природные пожары и таяние вечной мерзлоты в Сибири, и отметил приверженность совместной борьбе с изменением климата.
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"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест. Мы должны следовать этому пути", — заявил французский лидер.
Кроме того, по словам Макрона, президенты двух стран обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Великие нации должны жить вместе". Как Макрон встречал Путина в крепости
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Европа ,Европа,что такое Европа это сборище государств из которых по отдельности ни одно не сможет выжить в этом мире.Вот вам и вся Европа.
20 августа, 04:24
с старый прапор
177530135
Говорю о будущем своей страны, басурманин. За Россию говорить тебе слова не давали.
20 августа, 03:49
МНМирон Неделюсь
169210045
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