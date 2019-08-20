Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным выразил уверенность в европейском будущем России.

Накануне в форте Брегансон на юге Франции прошли переговоры Путина и Макрона. Они продолжались более 3,5 часа. Основная часть встречи прошла в закрытом для прессы режиме.

"Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", — написал Макрон в твиттере.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсудил с Путиным природные пожары и таяние вечной мерзлоты в Сибири, и отметил приверженность совместной борьбе с изменением климата.

"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест. Мы должны следовать этому пути", — заявил французский лидер.