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РИА Новости

Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

03:19 20.08.2019 (обновлено: 11:38 20.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Это средство может вызывать ожоги, поэтому его — как и зеленку — следует использовать только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны. В противном случае есть риск повредить слизистые или мягкие ткани, предостерегают эксперты.
При этом подчеркивается, что зеленка более "гуманна", хотя и менее эффективна против агрессивной флоры.
Вместо спиртовых средств врачи рекомендуют пользоваться обеззараживающими водными растворами.
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"Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Сегодня следует отдавать предпочтение именно им", — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.
Он отметил, что водный раствор менее агрессивен, при этом максимально обеззараживает рану.
В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка — препараты-антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.
По ее словам, йод чаще вызывает аллергию у людей, а также противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.
Однако и йод, и зеленка лучше, чем просто обработка раны перекисью водорода, так как они имеют более длительный эффект, добавила Анисимова.
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Популярные комментарии
Ну, началось..., а о негативном воздействии унитаза на "пятую точку опоры" они и Заурбек Адырхаев ещё не высказались? Жаль! Ждем их очередные "научные" выводы. ))))))))
20 августа, 05:07
22ded.dedushka
53901010
Ну да компании хотят продавать разбавленный йод по цене нормального! ПРОФИТ!
20 августа, 08:16
ASAlex Snow
6241212
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