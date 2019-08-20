Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Это средство может вызывать ожоги, поэтому его — как и зеленку — следует использовать только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны. В противном случае есть риск повредить слизистые или мягкие ткани, предостерегают эксперты.

При этом подчеркивается, что зеленка более "гуманна", хотя и менее эффективна против агрессивной флоры.

Вместо спиртовых средств врачи рекомендуют пользоваться обеззараживающими водными растворами.

"Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Сегодня следует отдавать предпочтение именно им", — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

Он отметил, что водный раствор менее агрессивен, при этом максимально обеззараживает рану.

В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка — препараты-антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.

По ее словам, йод чаще вызывает аллергию у людей, а также противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.