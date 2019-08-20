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РИА Новости
Новое оружие России

Источник рассказал о создании транспортника для Минобороны на замену Ан-12

03:12 20.08.2019 (обновлено: 11:01 20.08.2019)
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© РИА Новости/АврораВоенно-транспортный самолет Ан-12
Военно-транспортный самолет Ан-12
© РИА Новости/Аврора
Военно-транспортный самолет Ан-12 . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Итоги конкурса, который определит, какое конструкторское бюро займется созданием перспективного среднего военно-транспортного самолета на замену советскому Ан-12, подведут в сентябре, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
По его словам, это будет "Ильюшин" или "Туполев".
В Объединенной авиастроительной корпорации РИА Новости частично подтвердили эту информацию.
"Как мы сообщали ранее, в ОАК идет работа над концепцией среднего транспортника, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний "Ильюшин" и "Туполев". Решение по целевой концепции СВТС планируется принять в 2019 году", — сказали в пресс-службе.
О том, что ПАО "Туполев" планирует создать средний военный транспортник, призванный заменить в войсках устаревший Ан-12, заявлял ранее генеральный директор компании Александр Конюхов. Тактико-техническое задание на перспективную машину такого класса Минобороны утвердило в ноябре прошлого года.
Авиационный комплекс имени Ильюшина также работает над проектом среднего военно-транспортного самолета. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.
Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Рязанской области
25 июня, 11:43Радио
"Достойные традиции". В России разрабатывают новый "Ил"КБ имени Ильюшина начинает проектирование перспективного военного транспортника. Концерн готов выполнить наиболее сложные задачи, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
В ОАК недавно сообщили, что прорабатывается несколько концепций по созданию такого самолета, в частности Ил-276, но какие есть еще варианты, не уточнили.
"Туполев" в свое время разработал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Работы по нему велись с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х были остановлены из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране в целом.
Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолет для транспортировки грузов массой до 20 тонн на расстояние до двух тысяч километров. Скорость полета — 800 километров в час.
Ан-12 — советский четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Максимальная грузоподъемность — 21 тонна, крейсерская скорость — 570 километров в час, дальность полета — более 5,5 тысячи километров. Ан-12 использовались на различных театрах военных действий, в том числе в Афганистане и Чечне.
Генеральный директор авиакомплекса Ильюшин Юрий Грудинин
25 июня, 11:00РИА Новости
Юрий Грудинин: "Ильюшин" создаст перспективный военный транспортник
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Новое оружие РоссииАн-12Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияБезопасность
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