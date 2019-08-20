Источник рассказал о создании транспортника для Минобороны на замену Ан-12

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Итоги конкурса, который определит, какое конструкторское бюро займется созданием перспективного среднего военно-транспортного самолета на замену советскому Ан-12, подведут в сентябре, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

По его словам, это будет "Ильюшин" или "Туполев".

В Объединенной авиастроительной корпорации РИА Новости частично подтвердили эту информацию.

"Как мы сообщали ранее, в ОАК идет работа над концепцией среднего транспортника, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний "Ильюшин" и "Туполев". Решение по целевой концепции СВТС планируется принять в 2019 году", — сказали в пресс-службе.

О том, что ПАО "Туполев" планирует создать средний военный транспортник, призванный заменить в войсках устаревший Ан-12, заявлял ранее генеральный директор компании Александр Конюхов. Тактико-техническое задание на перспективную машину такого класса Минобороны утвердило в ноябре прошлого года.

Авиационный комплекс имени Ильюшина также работает над проектом среднего военно-транспортного самолета. В частности, там создают двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году.

В ОАК недавно сообщили, что прорабатывается несколько концепций по созданию такого самолета, в частности Ил-276, но какие есть еще варианты, не уточнили.

"Туполев" в свое время разработал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Работы по нему велись с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х были остановлены из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране в целом.

Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолет для транспортировки грузов массой до 20 тонн на расстояние до двух тысяч километров. Скорость полета — 800 километров в час.