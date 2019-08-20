У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы.

Всего на орбите находятся 23 спутника. Тринадцать из них вывели на орбиту в 2007-2011 годах. Они относятся к серии "Глонасс-М"; срок службы, установленный предприятием-производителем — компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева", — семь лет.

Еще десять аппаратов запустили в период с 2012 по 2019 год: девять спутников с семилетним и один с десятилетним ("Глонасс-К") ресурсом.

В группировке также числятся еще четыре спутника, не используемых по назначению. Они тоже либо находятся за пределами гарантийного срока, либо приближаются к нему.

Сейчас обновление орбитальной группировки происходит только по необходимости, когда на замену старому запускают новый аппарат. На хранении у предприятия-изготовителя находится четыре готовых к запуску спутника "Глонасс-М", а в производстве — несколько новых "Глонасс-К".

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, аналог американской GPS. Основная ее задача — предоставление точного времени и координат потребителям на территории страны и за ее пределами.

Система также используется для наведения высокоточного вооружения. Для глобального покрытия навигационным сигналом всего земного шара в орбитальном сегменте должно работать 24 спутника, для работы на территории России — 18.

Отложенная проблема

Как рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, если космические аппараты системы начнут массово выходить из строя из-за устаревания, в первую очередь могут пострадать основные потребители системы — военные, а гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего.

"Для рядовых потребителей проблем вообще не будет, потому что все гражданские чипы работают на ГЛОНАСС параллельно с GPS", — заявил он РИА Новости.

По словам Моисеева, как только спутник переходит границу срока службы, его теоретическая надежность резко понижается.

При этом потеря нескольких спутников на работоспособности всей системы сильно не скажется, но оператору требуется постоянно следить за орбитальной группировкой, не доводя ее состояние до критического.

Разумная политика

Вице-президент по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгений Белянко, в свою очередь, заявил, что оператор системы действует разумно, запуская спутники только по необходимости.

"Разница в работе между 23 и 24 аппаратами практически незаметна для потребителя и тем более не несет для него никакой угрозы. За счет того, что готовые аппараты находятся на хранении на Земле, без воздействия радиации, без износа аккумуляторов, они могут достаточно долго ожидать запуска", — поясняет эксперт.