Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T10:22Z
https://ria.ru/20190820/1557654999.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151949/19/1519491981_0:150:3110:1899_1036x0_80_0_0_d1210c9350c2d93ed923636968bb03aa.jpg
РИА Новости

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

03:08 20.08.2019 (обновлено: 10:22 20.08.2019)
10102
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы.
Всего на орбите находятся 23 спутника. Тринадцать из них вывели на орбиту в 2007-2011 годах. Они относятся к серии "Глонасс-М"; срок службы, установленный предприятием-производителем — компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева", — семь лет.
Еще десять аппаратов запустили в период с 2012 по 2019 год: девять спутников с семилетним и один с десятилетним ("Глонасс-К") ресурсом.
В группировке также числятся еще четыре спутника, не используемых по назначению. Они тоже либо находятся за пределами гарантийного срока, либо приближаются к нему.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
19 августа, 12:28РИА Новости
Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе
Сейчас обновление орбитальной группировки происходит только по необходимости, когда на замену старому запускают новый аппарат. На хранении у предприятия-изготовителя находится четыре готовых к запуску спутника "Глонасс-М", а в производстве — несколько новых "Глонасс-К".
ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, аналог американской GPS. Основная ее задача — предоставление точного времени и координат потребителям на территории страны и за ее пределами.
Система также используется для наведения высокоточного вооружения. Для глобального покрытия навигационным сигналом всего земного шара в орбитальном сегменте должно работать 24 спутника, для работы на территории России — 18.
Космический аппарат Глонасс-М
13 августа, 16:45РИА Новости
Наземная станция ГЛОНАСС может появиться на Фиджи

Отложенная проблема

Как рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, если космические аппараты системы начнут массово выходить из строя из-за устаревания, в первую очередь могут пострадать основные потребители системы — военные, а гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего.

"Для рядовых потребителей проблем вообще не будет, потому что все гражданские чипы работают на ГЛОНАСС параллельно с GPS", — заявил он РИА Новости.

По словам Моисеева, как только спутник переходит границу срока службы, его теоретическая надежность резко понижается.
При этом потеря нескольких спутников на работоспособности всей системы сильно не скажется, но оператору требуется постоянно следить за орбитальной группировкой, не доводя ее состояние до критического.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
25 июля, 11:49РИА Новости
Путин поручил вести мониторинг нарушений при рубке леса с помощью ГЛОНАСС

Разумная политика

Вице-президент по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгений Белянко, в свою очередь, заявил, что оператор системы действует разумно, запуская спутники только по необходимости.

"Разница в работе между 23 и 24 аппаратами практически незаметна для потребителя и тем более не несет для него никакой угрозы. За счет того, что готовые аппараты находятся на хранении на Земле, без воздействия радиации, без износа аккумуляторов, они могут достаточно долго ожидать запуска", — поясняет эксперт.

Кроме того, он отметил, что работа спутников системы ГЛОНАСС за пределами гарантийного срока показывает их высокую надежность.
Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко
16 июля, 18:03РИА Новости
В "Роскосмосе" рассказали о защите ГЛОНАСС от сбоев
127201016925
Обсудить 36
КосмосГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Новость ни о чем. Всё оборудование имеет как гарантийный срок эксплуатации, так и постгарантийный. Это не срок жизни. За техобслуживание вне рамок гарантии нужно платить. Т. е. скажем, заливку нового софта будут делать за доп. деньги.
20 августа, 05:41
MMz
1620006
Ну так надо хакнуть омериканские спутники и использовать их втихую. Чего зря бабосы на новые спутники тратить.
20 августа, 04:15
ЛКЛысый Кучерявый
3100007
Рекомендуем
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
РИА
Новости
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Виды острова Итуруп
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Лента
новостей
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
"Ведет себя как колониальный офицер". Чем США так сильно разозлили немцев
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния