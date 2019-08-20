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РИА Новости
Война в Сирии

Госдеп призвал к прекращению насилия в Идлибе

02:49 20.08.2019
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США призывают к прекращению насилия в сирийской провинции Идлиб после авиаудара по турецкому конвою, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Режим (президента Сирии Башара) Асада и его союзники должны вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе. Сегодняшний неприемлемый авиаудар по турецкому конвою последовал за продолжающимися жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться", - написала Ортагус в Twitter.
В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе.
МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия. Как сообщило турецкое агентство DHA, сирийские ВВС подвергли авиаудару турецкий военный конвой в провинции Идлиб.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияСША
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