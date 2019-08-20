Госдеп призвал к прекращению насилия в Идлибе

"Режим (президента Сирии Башара) Асада и его союзники должны вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе. Сегодняшний неприемлемый авиаудар по турецкому конвою последовал за продолжающимися жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться", - написала Ортагус в Twitter.