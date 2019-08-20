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РИА Новости

Американка узнала о том, что беременна тройней, во время родов

02:33 20.08.2019
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© Depositphotos / AllaSerebrinaНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / AllaSerebrina
Новорожденный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Жительница города Стерджис, американский штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней, во время схваток. Об этом сообщает местный телеканал KOTA-TV.
Даннет Глитц не знала о своей беременности, поскольку не испытывала никаких недомоганий. Когда женщину доставили в больницу с резкими болями, она посчитала, что дело в камнях в почках.
Младенец
5 января, 17:35РИА Новости
В США находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка
Однако врачи сообщили американке, что она рожает, и у нее двойня. Уже в ходе родов выяснилось, что женщина ждет трех детей — мальчика и двух девочек. Родители назвали их Блейз, Джипси и Никки. Каждый из них весил около 1,8 килограмма. В настоящее время все трое детей чувствуют себя прекрасно.
Ранее стало известно, что жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку.
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Южная ДакотаСШАВ мире
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