Американка узнала о том, что беременна тройней, во время родов

Даннет Глитц не знала о своей беременности, поскольку не испытывала никаких недомоганий. Когда женщину доставили в больницу с резкими болями, она посчитала, что дело в камнях в почках.

Однако врачи сообщили американке, что она рожает, и у нее двойня. Уже в ходе родов выяснилось, что женщина ждет трех детей — мальчика и двух девочек. Родители назвали их Блейз, Джипси и Никки. Каждый из них весил около 1,8 килограмма. В настоящее время все трое детей чувствуют себя прекрасно.