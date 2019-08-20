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РИА Новости

Трамп призвал Пакистан сократить напряженность в отношениях с Индией

02:31 20.08.2019 (обновлено: 03:08 20.08.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Пакистана Имраном Ханом призвал "сократить напряженность и умерить риторику" с Индией, сообщил Белый дом.
"Обсуждалась необходимость сократить напряженность и умерить риторику с Индией относительно ситуации в Джамму и Кашмире. Президент подтвердил необходимость избежать эскалации ситуации и призвал обе стороны к сдержанности", - говорится в сообщении.
Ранее Трамп обсудил ситуацию с премьером Индии Нарендрой Моди.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".
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