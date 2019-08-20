Трамп призвал Пакистан сократить напряженность в отношениях с Индией

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Пакистана Имраном Ханом призвал "сократить напряженность и умерить риторику" с Индией, сообщил Белый дом.

"Обсуждалась необходимость сократить напряженность и умерить риторику с Индией относительно ситуации в Джамму и Кашмире. Президент подтвердил необходимость избежать эскалации ситуации и призвал обе стороны к сдержанности", - говорится в сообщении.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".