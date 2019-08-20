В Авиалесоохране отчитались о тушении пожаров в российских лесах за сутки

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Двадцать девять лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 13 875 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 00.00 20 августа на территории РФ действовало 85 лесных пожаров на площади 99 777 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 14 381 гектар больше, чем днем ранее.

Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае – действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тысяч гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.