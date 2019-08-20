Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T02:24Z
https://ria.ru/20190820/1557654845.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_0:89:1151:736_1036x0_80_0_0_af87b8f160d2264585910ed92ab9c833.jpg
РИА Новости

В Авиалесоохране отчитались о тушении пожаров в российских лесах за сутки

02:24 20.08.2019
322
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Двадцать девять лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 13 875 га", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на 00.00 20 августа на территории РФ действовало 85 лесных пожаров на площади 99 777 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 14 381 гектар больше, чем днем ранее.
Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае – действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тысяч гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
19 августа, 18:49РИА Новости
Макрон выразил России слова поддержки в связи с пожарами в Сибири
001005
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров
В Сунтарском улусе отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров
РИА
Новости
Вид Земли с МКС
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп допустил новое снижене налогов в США
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Лента
новостей
Президент Уругвая Табаре Васкес. Архивное фото
У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
Паводковая ситуация на реках в Приморском крае стабилизируется
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии появятся академии искусств
Тушение лесных пожаров
В Сибири сохраняется "чрезвычайная опасность" лесных пожаров
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Четвертому выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать непогода
Агентство национальной безопасности США
В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе
Логотип авиакомпании Lufthansa на корпусе самолета
Самолет Петербург-Мюнхен вернулся в аэропорт после вылета, сообщил источник
Доха
США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния