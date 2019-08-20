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РИА Новости

В Совете Европы поддержали Путина и Макрона в украинском вопросе

02:14 20.08.2019 (обновлено: 13:18 20.08.2019)
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген.

"Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь (Турбъерн. – Прим. ред.) Ягланд полностью поддерживают процесс", - написал он на странице в Twitter.

Ранее в понедельник Макрон в ходе встречи с Путиным заявил, что хотел бы "в ближайшее время" придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу "нормандского формата". При этом он добавил, что кроме безопасности важно обсудить и вопрос политического процесса на юго-востоке Украины. Путин же сказал, что альтернативы этому формату нет.
Путин в понедельник проводит встречу с Макроном в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Через несколько дней, 24-26 августа во французском Биаррице пройдет саммит G7. В начале встречи Макрон заявил, что во время переговоров может быть подготовлен саммит "нормандской четверки".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
19 августа, 22:06РИА Новости
Лидеры "нормандского" формата встретятся до конца года, считает эксперт
261012015
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