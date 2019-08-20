Площадь природного пожара на Канарах достигла 10 тысяч гектаров

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 10 тысяч гектаров, сообщает службы спасения Канарских островов

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 6 тысяч гектаров.

"Периметр (возгорания - ред.) увеличился до 75 километров, по оценкам, затронуто 10 тысяч гектаров. Средства авиации сегодня сбросили миллион литров воды", - говорится в сообщении службы спасения в Twitter.