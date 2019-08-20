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РИА Новости

Площадь природного пожара на Канарах достигла 10 тысяч гектаров

01:21 20.08.2019 (обновлено: 09:09 20.08.2019)
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© REUTERS / Borja SuarezЛесной пожар на Канарских островах
Лесной пожар на Канарских островах
© REUTERS / Borja Suarez
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 10 тысяч гектаров, сообщает службы спасения Канарских островов
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 6 тысяч гектаров.
"Периметр (возгорания - ред.) увеличился до 75 километров, по оценкам, затронуто 10 тысяч гектаров. Средства авиации сегодня сбросили миллион литров воды", - говорится в сообщении службы спасения в Twitter.
Ранее издание Canarias7 со ссылкой на заявление главы региона Анхеля Виктора Торреса сообщило, что число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара достигло девяти тысяч человек.
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