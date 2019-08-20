Эксперты предрекли поражение США в войне с Китаем

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты потеряли превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае открытого конфликта. К такому Соединенные Штаты потеряли превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае открытого конфликта. К такому выводу пришли специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии.

"Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. В своей основе этот кризис рожден несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами", — говорится в докладе.

По мнению экспертов, хотя руководство американской армии пытается бороться с этими проблемами, им мешает "устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит".

Исследователи отмечают, что в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от непредсказуемости финансирования. Из-за этого у Пентагона нет возможности наращивать численность армии и закупать новое вооружение, говорится в докладе. Отмена и задержка внедрения новых программ привели к отставанию в модернизации вооруженных сил.

Кроме того, последние 20 лет США постоянно участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке, что отвлекает средства, которые можно было бы потратить на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.

Эксперты призывают США и их союзников, включая Австралию и Японию, пересмотреть военные бюджеты для противостояния быстро развивающемуся Китаю. По данным авторов доклада, Народно-освободительная армия Китая разместила порядка полутора тысяч баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет промежуточной дальности и сотни крылатых ракет наземного базирования большой дальности.

Ранее Пекин заявил, что будет защищать свои интересы, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так в Китае ответили на выход США из ДРСМД и заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что он выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности в Азии.