Эксперты предрекли поражение США в войне с Китаем

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты потеряли превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае открытого конфликта. К такому выводу пришли специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии.
"Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. В своей основе этот кризис рожден несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами", — говорится в докладе.
По мнению экспертов, хотя руководство американской армии пытается бороться с этими проблемами, им мешает "устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит".
Исследователи отмечают, что в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от непредсказуемости финансирования. Из-за этого у Пентагона нет возможности наращивать численность армии и закупать новое вооружение, говорится в докладе. Отмена и задержка внедрения новых программ привели к отставанию в модернизации вооруженных сил.
Кроме того, последние 20 лет США постоянно участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке, что отвлекает средства, которые можно было бы потратить на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.
6 августа, 11:21Сказано в эфире - Радио SputnikЭксперт: США готовы заложить "атомные фугасы" под своих союзниковПекин предупредил, что примет ответные меры в случае размещения американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Станет ли это сдерживающим фактором для США, предположил в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Эксперты призывают США и их союзников, включая Австралию и Японию, пересмотреть военные бюджеты для противостояния быстро развивающемуся Китаю. По данным авторов доклада, Народно-освободительная армия Китая разместила порядка полутора тысяч баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет промежуточной дальности и сотни крылатых ракет наземного базирования большой дальности.
Ранее Пекин заявил, что будет защищать свои интересы, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так в Китае ответили на выход США из ДРСМД и заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что он выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности в Азии.
В китайском МИД подчеркнули, что размещение американских ракет в АТР негативно скажется на международной и региональной безопасности. "Мы надеемся на то, что американская сторона будет осмотрительна в своих действиях, не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе и подрывающих международный и региональный мир", — подчеркнули в ведомстве.
2 августа, 12:45Сказано в эфире - Радио SputnikГлавный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.