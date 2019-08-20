Хавьер Бардем раскритиковал власти США за выход из соглашения по климату

ООН, 20 авг – РИА Новости. Известный актер Хавьер Бардем, поддерживающий организацию Greenpeace, выступил с критикой решения США выйти из Парижского соглашения по климату.
В понедельник он выступил на межправительственной конференции по защите океана в стенах ООН.
"Я думаю, нам всем есть что сказать администрации (президента США Дональда) Трампа. Нельзя выходить из соглашения по климату ни под каким предлогом. Что бы я хотел им сказать: пожалуйста, проявите внимание к окружающему, к тому, как природа говорит с нами постоянно", - сказал Бардем.
Актер обратил внимание на экологические проблемы - на жару, охватившую Европу этим летом, на пляжи, захламленных пластиком.
Президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года официально объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.