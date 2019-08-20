СМИ: арабская коалиция нанесла удары по хуситам на севере Йемена

ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере Йемена в ответ на предпринятую ими атаку на месторождение и НПЗ на востоке королевства, сообщило Саудовское агентство новостей Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере Йемена в ответ на предпринятую ими атаку на месторождение и НПЗ на востоке королевства, сообщило Саудовское агентство новостей SPA

По данным агентства, истребители коалиции нанесли пять ударов по позициям хуситов в северной провинции Саада, а также уничтожили их командные пункты, что привело к гибели и ранению нескольких мятежников.

В минувшую субботу хуситы предприняли атаку с использованием начиненных взрывчаткой дронов на месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, в результате чего, по информации саудовского минэнерго, от пожара пострадал газовый завод на территории месторождения, но экспорт нефти приостановлен не был.