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РИА Новости

СМИ: арабская коалиция нанесла удары по хуситам на севере Йемена

00:36 20.08.2019
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© AP Photo / Hani MohammedАвиаудар арабской коалиции
Авиаудар арабской коалиции
© AP Photo / Hani Mohammed
Авиаудар арабской коалиции. Архивное фото
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере Йемена в ответ на предпринятую ими атаку на месторождение и НПЗ на востоке королевства, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
По данным агентства, истребители коалиции нанесли пять ударов по позициям хуситов в северной провинции Саада, а также уничтожили их командные пункты, что привело к гибели и ранению нескольких мятежников.
В минувшую субботу хуситы предприняли атаку с использованием начиненных взрывчаткой дронов на месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, в результате чего, по информации саудовского минэнерго, от пожара пострадал газовый завод на территории месторождения, но экспорт нефти приостановлен не был.
С момента вступления Саудовской Аравии в военные действия в Йемене против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади в 2015 году они не раз подвергали обстрелу ее территорию, особенно районы на юго-западе страны вблизи границы с Йеменом.
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