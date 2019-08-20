В ГД предложили снимать штрафы, если данные о них не выложили на госуслугах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 2.6.1 КоАП России ("Административная ответственность собственников транспортных средств"), согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации.

"В случае если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности", — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о штрафах за нарушение ПДД, которые были совершены достаточно давно — полгода, год или даже три года назад — и были зафиксированные камерами.

При этом, по данным авторов инициативы, в установленный действующим законодательством срок водителям не направили постановления по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.