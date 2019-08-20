ВВС Британии сопроводили российские Су-30 над Балтикой

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британские ВВС подняли в понедельник истребители Typhoon с военного аэродрома в Эстонии для сопровождения двух российских самолетов Су-30, говорится в сообщении минобороны Великобритании.
"Самолеты Typhoon, размещенные в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства, сегодня сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО), когда они пролетали над Балтийским морем", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии с 2017 года международный батальон НАТО, насчитывающий более 1 тысячи военнослужащих. Британские истребители Eurofighter Typhoon выполняют миссию по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе "Эмари" под Таллином.
Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.