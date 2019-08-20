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РИА Новости

ВВС Британии сопроводили российские Су-30 над Балтикой

00:19 20.08.2019
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© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британские ВВС подняли в понедельник истребители Typhoon с военного аэродрома в Эстонии для сопровождения двух российских самолетов Су-30, говорится в сообщении минобороны Великобритании.

"Самолеты Typhoon, размещенные в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства, сегодня сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО), когда они пролетали над Балтийским морем", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии с 2017 года международный батальон НАТО, насчитывающий более 1 тысячи военнослужащих. Британские истребители Eurofighter Typhoon выполняют миссию по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе "Эмари" под Таллином.
Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.
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Су-30ВеликобританияРоссияВ мире
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