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РИА Новости

Более 128 тысяч военных примут участие в учениях "Центр-2019"

00:06 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в ходе учений
Военнослужащие в ходе учений
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в ходе учений. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Руководить учениями будет начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов. Участвовать будут войска российских Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил, а также представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистан.
Как уточняет департамент, к учениям привлекут "около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения". Ведомство добавляет, что будут отрабатываться вопросы борьбы с международным терроризмом на центрально-азиатском стратегическом направлении.
Основные действия пройдут на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На полигонах стран-партнеров по отдельным планам отработают борьбу с боевиками.
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