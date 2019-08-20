Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T00:26Z
https://ria.ru/20190820/1557635281.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154919/75/1549197567_0:111:2000:1237_1036x0_80_0_0_e2843f5d330a7b69a479f0c5d8b6f4ac.jpg
РИА Новости
Туризм

Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников

00:08 20.08.2019 (обновлено: 00:26 20.08.2019)
239
© Depositphotos / Tinatin1Грустная девушка с чемоданом
Грустная девушка с чемоданом
© Depositphotos / Tinatin1
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть на дорожку. Это самая распространенная примета у российских туристов, выяснил Ozon.travel.
Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Выяснилось, что 52% опрошенных присаживаются на дорожку, а 20% стараются не зашивать ничего перед дорогой, чтобы не навлечь несчастье.
Девять процентов респондентов, выходя из дома, надеются избежать встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами. Семь процентов пользователей сказали, что предпочитают не оглядываться назад, когда уезжают из дома на курорт.
Шесть процентов путешественников верят, что если подержаться за угол стола, то поездка пройдет удачно. Столько же опрошенных утверждают, что самые благоприятные дни для дороги – середина недели и выходные, а летать в понедельник и пятницу - не к добру.
Девушка спит в салоне самолета
Вчера, 06:51Туризм
Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
230001
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия
Рекомендуем
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
РИА
Новости
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Четвертому выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать непогода
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Победа" просит не делать преждевременных выводов о жесткой посадке в Гюмри
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в Армении
Лента
новостей
Свадебные кольца
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
Звезды кино показали яркие наряды на фестивале "Короче"
Денежные купюры России и США
Курс доллара обновил максимум с середины февраля
Патриарх Константинопольский Варфоломей
В РПЦ допустили, что патриарх Варфоломей решил объединить всех раскольников
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Лидеры "нормандского" формата встретятся до конца года, считает эксперт
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на скандал с женой Нетаньяху
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
С режиссера Васильева сняли подозрения в участии в беспорядках в Москве
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительницу Кирова, зарезавшую двухлетнего сына, арестовали на два месяца
Сергей Собянин
Собянин пообещал, что в Таганском районе появится "свой Старый Арбат"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию на 20%
00:19ВВС Британии сопроводили российские Су-30 над Балтикой
00:08Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников
00:06Более 128 тысяч военных примут участие в учениях "Центр-2019"
23:52В Гюмри ожидают резервный борт "Победы" в 01:45
23:46В России прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
23:45Бойко призвал обеспечить поддержку промышленности на Украине
23:43Четвертому выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать непогода
23:42На Украине начали расследование о вмешательстве в работу суда в Киеве
23:38В Greenpeace призвали ускорить выпуск белух из приморской "китовой тюрьмы"
23:19На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы
23:17Самолет "Победы" задел взлетно-посадочную полосу в Армении
23:17Звезды кино показали яркие наряды на фестивале "Короче"
23:10Пассажиры покинули самолет "Победы" в Гюмри штатно, сообщил источник
23:07Резервный самолет "Победы" вылетел в Гюмри после инцидента при посадке
22:57"Победа" просит не делать преждевременных выводов о жесткой посадке в Гюмри
22:46Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
22:40Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в Армении
22:33Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
22:27Мэром Риги избран исполняющий обязанности главы города Олег Буров
Лента новостейМолния