Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть на дорожку. Это самая распространенная примета у российских туристов, выяснил Ozon.travel.
Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Выяснилось, что 52% опрошенных присаживаются на дорожку, а 20% стараются не зашивать ничего перед дорогой, чтобы не навлечь несчастье.
Девять процентов респондентов, выходя из дома, надеются избежать встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами. Семь процентов пользователей сказали, что предпочитают не оглядываться назад, когда уезжают из дома на курорт.
Шесть процентов путешественников верят, что если подержаться за угол стола, то поездка пройдет удачно. Столько же опрошенных утверждают, что самые благоприятные дни для дороги – середина недели и выходные, а летать в понедельник и пятницу - не к добру.