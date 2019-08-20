Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть на дорожку. Это самая распространенная примета у российских туристов, выяснил Ozon.travel.

Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.

Выяснилось, что 52% опрошенных присаживаются на дорожку, а 20% стараются не зашивать ничего перед дорогой, чтобы не навлечь несчастье.

Девять процентов респондентов, выходя из дома, надеются избежать встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами. Семь процентов пользователей сказали, что предпочитают не оглядываться назад, когда уезжают из дома на курорт.