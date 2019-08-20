Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T07:59Z
https://ria.ru/20190820/1557632411.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155763/36/1557633645_2:542:2479:1936_1036x0_80_0_0_2ec937c9be8b91704e0a917413c98e09.jpg
РИА Новости

Падение украинских ястребов

08:00 20.08.2019
44596
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы. 18 июля 2019
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы. 18 июля 2019
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Два скандальных события развлекли жадную до впечатлений украинскую общественность в августовском политическом затишье, и оба так или иначе связаны с Донбассом.
Сначала публика узнала, что политик Роман Бессмертный, назначенный президентом представлять Украину в переговорной группе по Минским соглашениям, выступил с дерзкой критикой президентских же идей и действий. Бессмертный заявил, что Зеленский не должен был звонить Путину и что следует вообще прервать переговоры в связи с гибелью украинских военных. За свои нелепые импровизации президентский нунций, проработавший в должности один месяц, был отставлен — под негодующие вопли радикальных активистов и порошенковских депутатов.

Эта, казалось бы, рутинная перестановка кроватей могла остаться без внимания, если бы не интригующая мотивация самого назначения на роль миротворца откровенного сферического ястреба, многолетнего соратника одиозного Виктора Ющенко. Старожилы, как говорится, не упомнят ни одного полезного начинания господина Бессмертного. Например, характеризуя своих визави по переговорам, Бессмертный, в частности, пишет: "Я увидел просто темные пятна вместо лиц".

Чего в принципе добивался президент, поручая человеку с таким отвращением к миссии вести переговоры о мире?
…Тем временем в Киеве в момент получения крупной взятки был задержан Юрий Грымчак, заместитель министра по делам оккупированных территорий, профессиональный патриот и тоже ястреб. Не сделав и минимальных телодвижений, чтобы облегчить жизнь людям в ЛДНР, министр, однако, нашел время, чтобы поправить собственное материальное положение старым дедовским способом.
Чего добивался прежний президент, назначая на должность реинтегратора Донбасса коррупционера и "сепарофоба"? Почему вообще на роли миротворцев призываются радикальные националисты, назойливые продавцы квазипатриотических идей, взяточники и воры?
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
17 августа, 08:00РИА Новости
Зеленский взялся спорить с историей
На оба вполне риторических вопроса имеется очевидный ответ, и лежит он в плоскости принципиального отношения власти и гражданского общества к миру в Донбассе вообще и к Минским соглашениям, пятилетие которых грядет в начале сентября, в частности.
Итак, немного истории. Первый Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и стал буквально спасением для бывшего президента Порошенко, поскольку лишь добрая воля донбасских повстанцев остановила окончательный разгром вооруженных сил Украины в так называемом иловайском котле. Заключенные в Минске соглашения позволили составить мирный план.
Первым пунктом в протоколе значилось прекращение применения оружия и отвод тяжелых вооружений. Дальше шла речь о политических мерах, главная из которых — предоставление народным республикам особого статуса в составе Украины. Важнейшими пунктами также были незамедлительный обмен заложниками и амнистия всем участникам событий. Зимой 2015-го, после тяжелейшего обострения ситуации на фронте, при участии глав России, Германии и Франции был подписан второй протокол, получивший название "Минские соглашения — 2". Содержательно он не отличался от первого и был одобрен ООН.
Что из прописанного выполнено? Ничего. Под мантры о безальтернативности соглашений и приверженности Украины их выполнению власть (старая, а теперь и новая) дает понять, а иногда и прямо заявляет, что ничего такого выполнять не намерена — ни амнистии, ни особого статуса донбассцам не видать. Потому что вот-вот Путин нападет и введет войска, хотя заявления о том, что регулярные российские оккупационные войска топчут территорию Неньки, и так звучат постоянным рефреном. Утверждать подобное не мешают ни заявления ОБСЕ о том, что ничего подобного они не обнаружили, ни мониторинг других международных организаций, констатирующий отсутствие российских войск в зоне гражданского конфликта.
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
16 августа, 11:18Радио
Ждать веками. В России оценили стратегию Киева по "возвращению Крыма"
За годы существования Минских соглашений десятки раз объявлялось перемирие, но обстрелы мирного населения начинались еще до того, как высыхали чернила на заключенном договоре. Многократно также объявлялось, что происходит отведение тяжелых вооружений от линии соприкосновения, но всякий раз оказывалось, что украинская армия, жестко контролируемая карательными батальонами, и не думает выполнять этот пункт. Например, после того, как ОБСЕ в начале марта 2015-го констатировала отведение вооружений со стороны ЛДНР, официальный представитель АТО Лысенко заявил, что Украина не может полностью оголять передовую в Донбассе, поскольку у нее нет… подтверждения об отводе техники со стороны повстанцев. И такая дурная последовательность событий наблюдается вот уже пять лет.
Украинские политики и лидеры общественного мнения открыто заявляют — Украина, мол, ни за что не станет выполнять Минские соглашения, потому что они противоречат ее интересам. Но документ подписан и считается действующим, он официально не дезавуирован и по-прежнему является официально признанной дорожной картой. Прописанные в нем пункты суть правила игры. Невозможно себе представить, чтобы игрок, скажем, в преферанс внезапно посреди партии начинал метать подкидного, потому что ему разонравились правила. За меньшее наглеца, фигурально выражаясь, бьют канделябром. Не может гроссмейстер в сложной для себя позиции перейти к "чапаеву", щелчком сбивая фигуры противника. Но именно подобным занята украинская власть в ситуации с исполнением МС.
Особенно циничные авторы открыто пишут — мол, война настолько полезна Украине, настолько отвечает ее потребностям в сплочении политической нации, что любая украинская власть, кем бы она ни была представлена, будет делать все, чтобы гноящаяся рана "ни войны, ни мира" никогда не была уврачевана. Чтобы никогда не прекращались провокационные обстрелы, на которые, разумеется, прилетает ответ, потому что именно этот пункт всегда позволяет слепоглухим западным кураторам обвинять Россию и не снимать с нее санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский
13 августа, 19:45РИА Новости
Безсмертный считает, что Зеленскому не нужно было звонить Путину
…Новый президент Украины Владимир Зеленский ведет ту же линию, что и Порошенко. Последнее время он все чаще требует перевода переговоров по Донбассу из минского в так называемый нормандский формат. То есть желает, чтобы по первому его свистку главы полноценных государств — России, Германии и Франции, — бросив все дела, мчались по сотому кругу обсуждать его жалобы и капризы. Требования нормандского формата вслед за главой государства разносят по соцсетям профессиональные плакальщики-"зелеботы", активисты, волонтеры, депутаты и блогеры. У наивного реципиента возникает подозрение, что "нормандцы" станут обсуждать какой-то другой вариант решения проблемы Донбасса вместо того, что прописан в минских протоколах. Но нет — МС признаны всеми как единственный разумный и необходимый план. Ничего не поменялось. Так зачем всякий раз требовать аврального сбора Путина, Меркель и Макрона? Чтобы поиграть в больших? Чтобы имитировать бурную международную деятельность?

…За пять с половиной лет гражданской войны погибло около 15 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв — мирное население. Среди них нет винничан, львовян или тернопольцев. Армия ЛДНР защищает исключительно свою территорию. Для того чтобы прекратилась война, достаточно отвести ВСУ от линии разграничения. Как говаривал классик советской сатиры — "Уйди, и запах вместе с тобою". Ничего подобного украинская власть не планирует. Не наказан ни один мародер, ни один насильник, ни один убийца из карательных батальонов и ВСУ, хотя есть сотни и сотни свидетелей.

Обмен пленными неоднократно срывался переговорщиками от Украины — даже в ответ на акты доброй воли повстанцев, передававших в одностороннем порядке задержанных украинских граждан, никогда не следовало ни одного подобного жеста.
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
18 августа, 08:52РИА Новости
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Вместо этого — все новые фантазии депутатов, политологов, блогеров о том, как жестко будет наказан Донбасс, по возможности, максимально освобожденный от населения. Бесконечные планы, стратегии, дорожные карты реинтеграции — одна другой бессмысленнее.
Вот примерно с таким набором перемог встречает Украина пятилетие со дня первого мирного плана, вошедшего в историю под названием "Минские соглашения".
3447131107
Обсудить 3
ОБСЕРоман БессмертныйВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор ЮщенкоООНРоссияУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Под "украинских ястребов" маскируются ястребы американские, которые и правят бал на Украине. А для них сейчас актуальна игра без правил, в которой отвергаются и опровергаются любые договоры и соглашения. Зе - марионетка, как и Порошенко. Кукловоды сидят в США. Речи про Украину как самодостаточного игрока можно даже не начинать.
20 августа, 09:10
mm3minaeva
2700001
Украинские так называемые ястребы в принципе не могут падать, тока если с кровати, ибо они никогда и не взлетали.
20 августа, 08:45
CCicicipi
910001
Рекомендуем
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Лента
новостей
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
"Ведет себя как колониальный офицер". Чем США так сильно разозлили немцев
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Линии электропередач в Киеве
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния