Зарубивший мать и бабушку в Севастополе юноша получил 9,5 лет колонии

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Молодой человек, зарубивший мать и бабушку топором в Севастополе, приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.

Вечером 31 января 17-летний подросток из Севастополя из-за конфликта с семьей нанес множественные смертельные ранения топором и ножом матери и бабушке. После этого он скрылся, но был вскоре задержан. Подростку предъявили обвинение в двойном убийстве и арестовали. Городской омбудсмен Марина Песчаная отмечала, что в момент убийства матери и бабушки он видел в них "демонов", так как находился под воздействием химических препаратов.

"Юноша признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорен к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.