Трамп заявил о важности сокращения напряженности между Индией и Пакистаном

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Индии Нарендре Моди о необходимости сократить напряженность с Пакистаном, сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров.

"Президент подчеркнул важность сокращения напряженности между Индией и Пакистаном и поддержания мира в регионе", - говорится в сообщении.

Также обсуждались экономические связи. Оба лидера рассчитывают встретиться в скором времени, уточнил Белый дом.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.