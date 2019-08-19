Трамп заявил о важности сокращения напряженности между Индией и Пакистаном

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Индии Нарендре Моди о необходимости сократить напряженность с Пакистаном, сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров.
"Президент подчеркнул важность сокращения напряженности между Индией и Пакистаном и поддержания мира в регионе", - говорится в сообщении.
Также обсуждались экономические связи. Оба лидера рассчитывают встретиться в скором времени, уточнил Белый дом.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".