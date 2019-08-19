СК в Пятигорске начал проверку после гибели двухлетнего мальчика в реке

ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в реке в Пятигорске утонул двухлетний мальчик, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что после падения в реку в Пятигорске умер ребенок.
"Установлено, что днем 19 августа текущего года двухлетний мальчик вместе с матерью и братом находились на берегу реки Подкумок в городе Пятигорске. Ребенок упал в воду, и его понесло течением. Когда находившиеся рядом люди вытащили мальчика из воды, он не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, опросил мать мальчика и очевидцев. "Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых проверочных мероприятий", - уточняется в сообщении.