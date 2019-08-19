В Можайском городском округе обработали земли против борщевика

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В текущем году в муниципалитете от борщевика Сосновского обработали около 2,5 тысячи гектаров земли. Об этом сообщил телеканал В текущем году в муниципалитете от борщевика Сосновского обработали около 2,5 тысячи гектаров земли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Можайского городского округа.

Мероприятия по ликвидации борщевика проводились в два этапа. Первый проходил с мая по июнь на общей площади 2010 гектаров. В настоящее время закончен второй этап обработки. Кроме старых территорий уничтожение борщевика проводилось и на вновь выявленных. В общей сложности было обработано 2450 гектаров.

Работы по уничтожению борщевика завершены в Борисовском, Бородинском, Горетовском, Дровнинском, Замошинском, Клементьевском, Порецком, Уваровском, Юрловском территориальных отделах, на территории города Можайск и территориального отдела Спутник.

По словам главы Можайского городского округа Дмитрия Абаренова, в следующем году в связи с выявлением новых очагов произрастания борщевика площадь обработки увеличится.

Для обработки земель от борщевика Сосновского было задействовано 50 специалистов и шесть тракторов.