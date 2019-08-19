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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Можайском городском округе обработали земли против борщевика

19:57 19.08.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовБорщевик в Истринском районе Московской области
Борщевик в Истринском районе Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В текущем году в муниципалитете от борщевика Сосновского обработали около 2,5 тысячи гектаров земли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Можайского городского округа.
Мероприятия по ликвидации борщевика проводились в два этапа. Первый проходил с мая по июнь на общей площади 2010 гектаров. В настоящее время закончен второй этап обработки. Кроме старых территорий уничтожение борщевика проводилось и на вновь выявленных. В общей сложности было обработано 2450 гектаров.
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Работы по уничтожению борщевика завершены в Борисовском, Бородинском, Горетовском, Дровнинском, Замошинском, Клементьевском, Порецком, Уваровском, Юрловском территориальных отделах, на территории города Можайск и территориального отдела Спутник.
По словам главы Можайского городского округа Дмитрия Абаренова, в следующем году в связи с выявлением новых очагов произрастания борщевика площадь обработки увеличится.
Для обработки земель от борщевика Сосновского было задействовано 50 специалистов и шесть тракторов.
На территории Можайского городского округа борьба с борщевиком ведется в том числе и на частных землях, площадь которых составила 946 гектаров. Жителям, не принявшим меры для уничтожения борщевика, будет выписан протокол об административном правонарушении. Сумма штрафов – до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных — до 50 тысяч рублей, а юридических — до миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяМожайский районМосковская область
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