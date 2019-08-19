На "Спасской башне" планируют установить мировой рекорд

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сводный хор участников программы "Московское долголетие" выступит на фестивале "Спасская башня" и установит новый рекорд по числу одновременно исполняющих гимн Москвы представителей "старшего поколения", сообщили в понедельник в оргкомитете фестиваля.

"В самом центре столицы выступит сводный хор "Московского долголетия" - 872 участника проекта исполнят гимн Москвы "Дорогая моя столица" композитора Исаака Дунаевского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество вокалистов выбрано не случайно и соответствует возрасту Москвы, которая седьмого сентября отпразднует свое 872-летие.

Как отметил начальник Центрального военного оркестра Минобороны РФ полковник Сергей Юрьевич Дурыгин, для него большая честь выступить со сводным хором. Его оркестр будет аккомпанировать участникам "Московского долголетия" 27 августа.

"Замечательно, когда представители старшего поколения занимаются музыкой и творчеством, что у них есть возможность вести активный образ жизни и делиться с нами своим безграничным опытом", - приводит его слова оргкомитет.

В сообщении не уточняются критерии, по которым человека можно отнести к "старшему поколению".