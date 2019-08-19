Макрон выразил России слова поддержки в связи с пожарами в Сибири

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки России в связи с лесными пожарами в Сибири.
Сибирские леса горят в нескольких регионах, в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации, отдельные районы окутаны дымом. В последние несколько дней площадь пожаров снижается.
"Я также хотел бы, чтобы мы обсудили тему климату. Я рад решению России ратифицировать Парижское соглашение, что является очень важным моментом в той борьбе, которую мы ведем в области климата… Я также хочу сказать слова поддержки после ужасных пожаров, которые произошли этим летом в Сибири", - сказал Макрон журналистам перед встречей с российским лидером Владимиром Путным в форт Брегансон.
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