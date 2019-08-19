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РИА Новости

Макрон выразил России слова поддержки в связи с пожарами в Сибири

18:49 19.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки России в связи с лесными пожарами в Сибири.
Сибирские леса горят в нескольких регионах, в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации, отдельные районы окутаны дымом. В последние несколько дней площадь пожаров снижается.
"Я также хотел бы, чтобы мы обсудили тему климату. Я рад решению России ратифицировать Парижское соглашение, что является очень важным моментом в той борьбе, которую мы ведем в области климата… Я также хочу сказать слова поддержки после ужасных пожаров, которые произошли этим летом в Сибири", - сказал Макрон журналистам перед встречей с российским лидером Владимиром Путным в форт Брегансон.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
14 августа, 15:58РИА Новости
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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