Макрон выразил России слова поддержки в связи с пожарами в Сибири

"Я также хотел бы, чтобы мы обсудили тему климату. Я рад решению России ратифицировать Парижское соглашение, что является очень важным моментом в той борьбе, которую мы ведем в области климата… Я также хочу сказать слова поддержки после ужасных пожаров, которые произошли этим летом в Сибири", - сказал Макрон журналистам перед встречей с российским лидером Владимиром Путным в форт Брегансон.