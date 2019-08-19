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РИА Новости

Кубанского депутата заподозрили в отправке деталей пулемета за границу

18:40 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Наручники. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Поселкового депутата из Апшеронского района Краснодарского края подозревают в том, что он почтой отправлял за границу рожки от пулемета Калашникова, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
"Возбуждено два уголовных дела в отношении депутата совета Тверского сельского поселения Апшеронского района, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). По версии следствия, в феврале и марте 2019 года подозреваемый, находясь в почтовом отделении города Краснодара, неоднократно незаконно отправлял за границу продукцию военного назначения, а именно несколько корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова, указывая в почтовом листе заведомо недостоверную информацию", - сообщает ведомство.
Отмечается, что эти отправления изъяли сотрудники таможни в Москве, сейчас проводятся следственные действия.
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