Кубанского депутата заподозрили в отправке деталей пулемета за границу

КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Поселкового депутата из Апшеронского района Краснодарского края подозревают в том, что он почтой отправлял за границу рожки от пулемета Калашникова, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

"Возбуждено два уголовных дела в отношении депутата совета Тверского сельского поселения Апшеронского района, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). По версии следствия, в феврале и марте 2019 года подозреваемый, находясь в почтовом отделении города Краснодара, неоднократно незаконно отправлял за границу продукцию военного назначения, а именно несколько корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова, указывая в почтовом листе заведомо недостоверную информацию", - сообщает ведомство.