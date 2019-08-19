Путин надеется на поддержку Франции в построении отношений с Евросоюзом

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Францию за ее позицию по возращению России в Совет Европы, заявил, что российская сторона также надеется на поддержку республики при выстраивании отношений с Евросоюзом в конструктивном ключе.

"Мы благодарны Франции за ее позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации. Думаю, что это будет способствовать выстраиванию нормальных, полноценных, доверительных отношений на европейском континенте, и рассчитываю на поддержку Франции в этом же ключе выстроить работу и с Европейским Союзом", - заявил Путин журналистам перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном.