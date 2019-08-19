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РИА Новости

Путин надеется на поддержку Франции в построении отношений с Евросоюзом

18:35 19.08.2019 (обновлено: 19:17 19.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Францию за ее позицию по возращению России в Совет Европы, заявил, что российская сторона также надеется на поддержку республики при выстраивании отношений с Евросоюзом в конструктивном ключе.
"Мы благодарны Франции за ее позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации. Думаю, что это будет способствовать выстраиванию нормальных, полноценных, доверительных отношений на европейском континенте, и рассчитываю на поддержку Франции в этом же ключе выстроить работу и с Европейским Союзом", - заявил Путин журналистам перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Как ожидается, президенты двух стран на переговорах в понедельник обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
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