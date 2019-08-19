Макрон выразил надежду на диалог с Путиным по ситуации вокруг ДРСМД

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на открытый и прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в связи с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Есть много вопросов международной повестки дня, по которым мы будем говорить, прежде всего - разоружение и наша коллективная безопасность после того, что произошло в августе вокруг Договора о РСМД. Мы должны обсудить, что же будет происходить в дальнейшем. Я хотел бы, чтобы мы поговорили открыто и прямо об этом", - сказал Макрон перед началом переговоров с Путиным.
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Макрон также подчеркнул, что "Франция председательствует сейчас в G7, и для нас очень важно знать позицию России по различным международным вопросам".
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.