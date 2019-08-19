Макрон выразил надежду на диалог с Путиным по ситуации вокруг ДРСМД

"Есть много вопросов международной повестки дня, по которым мы будем говорить, прежде всего - разоружение и наша коллективная безопасность после того, что произошло в августе вокруг Договора о РСМД. Мы должны обсудить, что же будет происходить в дальнейшем. Я хотел бы, чтобы мы поговорили открыто и прямо об этом", - сказал Макрон перед началом переговоров с Путиным.