Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном намерен обсудить вопросы международной безопасности.

"Что касается международной повестки дня, то, конечно, думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Здесь господин президент упомянул о проблемах в этой сфере, они действительно существуют", - заявил Путин журналистам.