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РИА Новости

Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности

18:31 19.08.2019 (обновлено: 18:38 19.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном намерен обсудить вопросы международной безопасности.
"Что касается международной повестки дня, то, конечно, думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Здесь господин президент упомянул о проблемах в этой сфере, они действительно существуют", - заявил Путин журналистам.
В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
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Вчера, 01:08РИА Новости
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