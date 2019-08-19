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РИА Новости

Жителю Подмосковья дали 24 года колонии за убийство восьмилетнего пасынка

17:42 19.08.2019
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CC0 / Public Domain / Наручники
Наручники
CC0 / Public Domain /
Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 24 годам колонии мужчину в Подмосковье, признав его виновным в неоднократном насилии над 8-летним пасынком, которого он впоследствии в состоянии наркотического опьянения задушил, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.
"Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Домодедово. Он признан виновным в убийстве малолетнего, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и склонении к употреблению наркотических средств несовершеннолетнего", - сказала Врадий.
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По ее словам, следствие и суд установили, что с августа по декабрь 2016 года мужчина неоднократно совершал с пасынком насильственные действия сексуального характера в квартире, где проживали его жена с сыном. В этот же период, находясь наедине с ребенком, мужчина неоднократно заставлял его употреблять наркотические вещества. В ночь с 1 на 2 декабря 2016 года злоумышленник в состоянии наркотического опьянения с целью убийства зажал ребенку рот и нос, в результате чего тот задохнулся.
Убедившись, что ребенок перестал подавать признаки жизни, мужчина на машине отвез тело к обочине дороги вблизи кладбища в деревне Лямцино в Домодедово, где закопал в снегу, рассказала Врадий.
"Приговором судьи Московского областного суда жителю Домодедово назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказала представитель главка.
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