Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T17:20Z
https://ria.ru/20190819/1557644969.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_124:180:1899:1178_1036x0_80_0_0_7e960070bb8cefcb1bc15a06af90a1a7.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили отказ Пентагона от введения морской блокады Венесуэлы

17:20 19.08.2019
592
© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона
Здание Пентагона
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя сообщения об идее президента США Дональда Трампа ввести морскую блокаду Венесуэлы и отказ Пентагона от этих планов, заявил, что оценка американского оборонного ведомства в данном случае абсолютно оправдана.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации сообщил, что Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Отмечается, что американский лидер предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в страну. Однако, как пишет издание, Пентагон не воспринял эту идею всерьез, поскольку счел ее непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил ВМС.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
9 августа, 03:38РИА Новости
Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США
"Оценка Пентагона в данном случае абсолютно оправдана", - заявил Новиков РИА Новости.
Также парламентарий напомнил, что в определённом смысле блокада Венесуэлы уже действует и существует.
"Что остаётся? Остаётся в ограниченных масштабах доставка продовольствия в Венесуэлу. Но это совершенно циничное решение, если по замыслу Трампа объектом данных санкций должны стать поставки продовольствия в страны, то тогда это, прежде всего, удар не столько по Мадуро, не сколько по правительству, а по обычным гражданам, которые лишатся возможности обеспечивать свои потребности и кормить свои семьи. Соответственно, все разговоры о том, что санкции, вводимые Вашингтоном по отношению к Венесуэле, направлены против правительства и властей и во благо народа страны, гроша ломаного не стоят, потому что эти санкции ровно направлены против народа", - заключил депутат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
15 августа, 14:34Попытка госпереворота в Венесуэле
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
1600100
Обсудить 1
Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАГосдума РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
РИА
Новости
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Лента
новостей
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
Лента новостейМолния