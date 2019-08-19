На Ставрополье произошло землетрясение

ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло на Ставрополье в понедельник утром, жалоб от населения не поступало, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В понедельник в 15.30 в от Единой географической службы РАН, поступило сообщение о том, что в 5.17 на территории Курского района зафиксировано сейсмособытие на глубине 10 километров, магнитудой 3,5 балла", - говорится в сообщении.