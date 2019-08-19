На Урале депутата лишили мандата из-за пиратских программ для компьютера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Дума городского округа Нижняя Салда прекратила полномочия депутата Владимира Соловьева, которого суд признал виновным в использовании пиратских программ для компьютера, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

"В связи с тем, что депутат думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва Владимир Соловьев добровольно свои полномочия не сложил, прокуратура Нижней Салды Свердловской области председателю думы городского округа внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения решением представительного органа муниципального образования 15 августа 2019 года полномочия депутата Соловьева прекращены в связи с вступлением в законную силу приговора суда", - говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что Соловьев был избран депутатом в сентябре 2016 года. В феврале-марте 2018 года он, будучи учредителем и директором ООО "НУК Жилой дом", незаконно использовал программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат корпорации Microsoft и ООО "IC", в крупном размере, отмечает надзорное ведомство.

Верхнесалдинский районный суд в июне 2019 года признал Соловьева виновным по статье УК РФ "Незаконное использование объектов авторского права в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения". Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу 9 августа.