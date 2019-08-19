Более 5,5 тысячи человек участвовали в праздновании Дня вулкана на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. В праздновании Дня вулкана на Камчатке приняли участие 5,5 тысячи человек, из них 1,5 тысячи поднялись на Авачинский вулкан, там же развернули флаг России площадью почти полторы тысячи квадратных метров, , сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он отметил, что массовое восхождение сопровождалось дождем и сильным ветром, поэтому дистанцию сократили до двух тысяч метров. Быстрее всего из мужчин поднялся Виктор Слугин – за 1 час 11 минут, из женщин - Мария Варкентин, 1 час 54 минуты. Среди детей самым младшим участником стал семилетний Данил Светличный, который поднялся на Авачинский вулкан за 4 часа 9 минут, а самый старший, 74-летний Владимир Густов – за 4 часа 11 минут.
"День вулкана – это праздник, посвященный достопримечательностям нашего края, которыми может гордиться вся Россия. Мы каждый год сюда приезжаем не только для того, чтобы подняться на вершину. Мы сюда приходим, чтобы понять, как хрупок мир, как много мы должны сделать для того, чтобы сохранить уникальную природу Камчатки для наших потомков. Я верю, что так и будет", – сказал на празднике губернатор Владимир Илюхин, слова которого привели в пресс-службе.
По информации правительства, на вулкане Козельский проходили различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы и спортивные соревнования; можно было отправить открытку с изображением вулкана в любую точку страны и мира. Самым зрелищным стал момент, когда поочередно на обоих вулканах развернули огромный флаг Российской Федерации.
© Фото : пресс-служб правительства Камчатского краяПразднование Дня вулкана на Камчатке
© Фото : пресс-служб правительства Камчатского края
Празднование Дня вулкана на Камчатке
"На сегодняшний день это самый большой флаг, который есть в Российской Федерации – он весит порядка 80 килограммов. Площадь трехцветного полотна составила почти полторы тысячи квадратных метров. Таким образом, организаторы акции надеются установить рекорд, который сможет претендовать на попадание в Книгу рекордов России", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора края Алексея Войтова.
Ежегодный праздник "День вулкана" имеет статус официального праздника региона и проводится в рамках реализации госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае".