Более 5,5 тысячи человек участвовали в праздновании Дня вулкана на Камчатке

"День вулкана – это праздник, посвященный достопримечательностям нашего края, которыми может гордиться вся Россия. Мы каждый год сюда приезжаем не только для того, чтобы подняться на вершину. Мы сюда приходим, чтобы понять, как хрупок мир, как много мы должны сделать для того, чтобы сохранить уникальную природу Камчатки для наших потомков. Я верю, что так и будет", – сказал на празднике губернатор Владимир Илюхин, слова которого привели в пресс-службе.