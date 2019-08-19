Лекция об иммерсивной журналистике

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20 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция руководителя Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анны РУДИЦЕР на тему: "Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополненной реальностью".