Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан России

Участники:
- президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- капитан танкера "Теметерон" Владимир ТЕКУЧЕВ;
- член Ассоциации юристов России Николай СТОЛЯРЧУК.
В июле текущего года стало известно о задержании в Ливии двух граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В начале августа на родину вернулись капитан танкера "Теметерон" и его старший помощник, которые были задержаны три года назад. Как удалось этого добиться? Как ведутся переговоры по освобождению других задержанных сотрудников фонда? Каковы условия содержания в ливийской тюрьме? Каковы особенности ливийской правовой системы? Какая правовая помощь будет оказана задержанным сотрудникам фонда и освобожденным ранее морякам?
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- президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- капитан танкера "Теметерон" Владимир ТЕКУЧЕВ;
- член Ассоциации юристов России Николай СТОЛЯРЧУК.
В июле текущего года стало известно о задержании в Ливии двух граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В начале августа на родину вернулись капитан танкера "Теметерон" и его старший помощник, которые были задержаны три года назад. Как удалось этого добиться? Как ведутся переговоры по освобождению других задержанных сотрудников фонда? Каковы условия содержания в ливийской тюрьме? Каковы особенности ливийской правовой системы? Какая правовая помощь будет оказана задержанным сотрудникам фонда и освобожденным ранее морякам?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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