Пускепалис предложил сделать театр Волкова туристической "фишкой" региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Новый художественный руководитель ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис на встрече с губернатором региона Дмитрием Мироновым заявил, что театр должен отвечать интересам событийного туризма и стать туристической "фишкой" области.
Пускепалис в понедельник был представлен коллективу театра в качестве художественного руководителя. Позже он и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко встретились с губернатором региона Дмитрием Мироновым.
Худрук на встрече заявил, что, по его мнению, в Ярославской области есть два крупных бренда — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый русский профессиональный театр — имени Федора Волкова. Он отметил, что в своей работе хотел бы решать не только федеральные задачи, но и задачи регионального уровня.
"Хотелось бы исходить из интересов и событийного туризма. Это интеграция театра в общий культурный поток. Приезжает турист из-за границы, из разных уголков, почему бы театр не сделать фишкой этого посещения? Мы бы тут помогли, и городу было бы хорошо. Я очень надеюсь на общие усилия, потому что один с этим не справлюсь", - обратился Пускепалис к главе региона.
В ответ Миронов заверил Пускепалиса, что власти пойдут ему навстречу. Глава региона надеется, что с приходом нового художественного руководителя в театре сосредоточатся на творчестве, и конфликтная ситуация, когда "труппа практически оказалась на грани раскола", не повторится.
"Театр – очень тонкий организм, требующий творческих настроек, профессиональных, и он создается десятилетиями. Я считаю, что любые перемены необходимо согласовывать, продумывать, советоваться с коллективом и с профильным министерством, с людьми, которые отвечают в регионе за политику в области культуры. И, конечно же, в первую очередь с жителями области", - подчеркнул глава региона.