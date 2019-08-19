Пускепалис предложил сделать театр Волкова туристической "фишкой" региона

"Хотелось бы исходить из интересов и событийного туризма. Это интеграция театра в общий культурный поток. Приезжает турист из-за границы, из разных уголков, почему бы театр не сделать фишкой этого посещения? Мы бы тут помогли, и городу было бы хорошо. Я очень надеюсь на общие усилия, потому что один с этим не справлюсь", - обратился Пускепалис к главе региона.