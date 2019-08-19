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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" начал разработку актуализированной схемы теплоснабжения Ульяновска

16:36 19.08.2019
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© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ульяновский филиал "Т Плюс" начал разработку актуализированной схемы теплоснабжения города на 2020 год, который должен перейти на метод "альткотельной", сообщает филиал "Т Плюс".

"В соответствии с требованиями ФЗ "О теплоснабжении" филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" приступил к разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения на 2020 год с привлечением подрядной организации ООО "Генерация и Сети", - говорится в сообщении.

Разработать актуализированную схему теплоснабжения, а также утвердить её в Минэнерго РФ необходимо в течение трех месяцев с даты начала переходного периода в ценовой зоне теплоснабжения.
Ранее в августе правительство РФ одобрило переход Ульяновска на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной". Ульяновск стал первым городом в европейской части России, где вводится новый метод. Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года. По предварительной оценке компании, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет.
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"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеЖКХТ ПлюсРоссияЭкономика
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