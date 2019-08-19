В Андалусии мясной рулет вызвал вспышку листериоза

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 80 человек пострадали, 56 из них были госпитализированы в результате вспышки листериоза в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, сообщает газета Не менее 80 человек пострадали, 56 из них были госпитализированы в результате вспышки листериоза в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, сообщает газета Periodico

Согласно региональной службе здравоохранения, наибольшее число госпитализированных в понедельник было зарегистрировано в Севилье – более 40. Также больные листериозом поступили в клиники Кадиса, Малаги, Гранады и Уэльвы.

Сообщается, что источником распространения инфекции является мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.